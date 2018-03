Mertens-Džeko, sfida fra “gemelli diversi” al San Paolo

I due attaccanti domani si candidano ad essere i grandi protagonisti del big-match.

1.69 di altezza l’uno, 1.93 l’altro, stature diverse ma un unico comune denominatore: un grande istinto del gol. Così diversi ma così uguali, Dries Mertens e Edin Džeko domani si ritroveranno faccia a faccia nella sfida del San Paolo, per aiutare in modo concreto le proprie squadre a vincere.

Protagonisti la scorsa stagione di un emozionante testa e testa per il trono della classifica cannonieri (vinto dal romanista per 29 gol a 28), i due centravanti hanno in comune anche l’attuale annata contraddistinta da alti e bassi personali.

Entrambi sono partiti a razzo con 7 gol nelle prime 7 giornate in Serie A, poi un lungo digiuno realizzativo (ben 9 turni per Mertens e 7 per Džeko) e infine il ritorno al gol. Adesso il rendimento dei due centravanti è comunque positivo: il romanista è a 11 gol (tutti su azione), il napoletano a 16 (ma con 4 rigori).

–

Punti di riferimento degli attacchi delle proprie squadre, non disdegnano – seppur in modo totalmente diverso per le loro caratteristiche – il contributo al servizio dei propri compagni di squadra. Sono 5 gli assist vincenti del belga in campionato, 2 quelli del bosniaco.

Domani i “gemelli diversi” si ritroveranno ancora una volta l’uno di fronte all’altro, come già accaduto non solo con le maglie di Napoli e Roma, ma anche con quelle di Belgio e Bosnia nelle qualificazioni agli Europei del 2014 e ai Mondiali del 2018. La sfida infinita.

