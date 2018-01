Mertens-Insigne poi il gol di Dzemaili e il Verona è sconfitto al Betegodi

Il giorno 12 gennaio il Napoli ha giocato dodici partite, nove in serie A, due in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie e tre pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 3-0 a Verona nella diciannovesima giornata della serie A-2013/14

Questa è la formazione schierata da Rafael Benitez:

Rafael, Maggio, Fernandez, Albiol, Armero, Dzemaili, Inler (82′ Radosevic), Callejon, Pandev (67′ Insigne), Mertens, Higuain (80′ Britos)

I gol: 27′ Mertens, 72′ Insigne, 76′ Dzemaili

Dopo diciotto giornate il Napoli era terzo in classifica a dieci punti dalla capolista Juventus ed a sole due lunghezze dalla Roma. Un terzo posto che gli azzurri hanno confermarto a fine torneo.

Il gol che ha chiuso il tris al Bentegodi di Verona porta la firma di Blerim Dzemaili. Lo svizzero ha segnato 18 gol nelle sue 109 presenze in maglia azzurra: 16 in 86 presenze in serie A e 2 nelle 17 in Europa. Nessuna rete nelle sei partite di coppa Italia.