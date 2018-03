Mertens: “Juve-Napoli sarà una finale scudetto, voglio dare il massimo”

L’attaccante belga ha parlato in conferenza stampa nel ritiro della sua Nazionale.

“Scudetto col Napoli? è una bella lotta, per fortuna la Juventus non è riuscita a battere la Spal nell’ultimo turno e siamo di nuovo ad un passo. La nostra finale sarà sicuramente lo scontro diretto il 22 aprile in casa dei bianconeri, può essere la sfida decisiva che può decidere le sorti del campionato. Voglio dare il massimo in queste poche giornate che restano in Serie A, sarebbe una cosa fantastica diventare campione d’Italia con la maglia del Napoli.

Nazionale? ho rivisto parenti e amici grazie al giorno libero concesso dal CT, abbiamo voglia di far bene e vincere, c’è fame. Già dall’amichevole con l’Arabia Saudita dimostreremo tutto questo. Purtroppo qui non posso avere lo stesso ruolo nuovo che ho al Napoli ma non è un problema, viene prima il bene della squadra anche da parte di quelli che restano in panchina”.

Comments

comments