Mertens: “Lo Scudetto sarebbe un sogno qui a Napoli”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, dal ritiro della Nazionale belga ha rilasciato un’intervista al portale DHnet.be, nella quale ha parlato anche dello Scudetto.

“Ho avuto un periodo stressante a Napoli ma ora è tempo di tirare il fiato e pensare alla Nazionale; questi giorni senza calcio con i rispettivi club ci hanno dato una nuova fame, sicuramente ci farà bene. Rispetto al Napoli, con il Belgio è diverso: qui è più difficile perché sono meno sorretto dai giocatori di movimento e il mister Martinez mi chiede di attaccare la profondità e di creare ampiezza.

Ho avuto un momento di flessione, con 9 partite senza andare in gol: poi, dopo un po’ di riposo, ho ritrovato la forma migliore. Paura di arrivare stanco in Russia? Siamo professionisti, e spero di giocare ad alto livello fino al Mondiale; quando sarà terminato penserò a riposarmi. Lo Scudetto? Ci teniamo tanto a vincerlo, siamo tornati a meno due dalla Juventus e speriamo che il nostro momento possa continuare; d’ora in poi ci aspettano nove finali. Sarebbe un sogno sia per noi che per tutta la città, ma è una cosa che mette anche pressione, quindi bisogna stare molto attenti”.

