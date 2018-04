Mertens mette la sveglia e vuole invertire la tendenza con il Chievo

Attacco spuntato per il Napoli (solo 4 gol nelle ultime 4 partite) dopo la trasferta di Cagliari conclusa con una cinquina.

Obbligatorio per gli azzurri invertire il trend a cominciare dalla punta di diamante. Dries Mertens, tra i peggiori in campo contro il Sassuolo e con la voglia di rifarsi, contro il Chievo che non gli dice mai bene.

Torna anche Hamsik dal primo minuto e nel giorno che supererà Bruscolotti come presenze in campionato, vorrebbe festeggiare a modo suo. Tanta frustrazione anche per Insigne che, proprio a Reggio Emilia, ha sprecato tantissimo tra errori individuali e super patate del portiere avversario.

Infine Callejon che sente ancora il piede caldo dopo il gol fatto nell’ ultima partita. Quattro uomini per riprendere la corsa ma spazio anche agli altri che possono dare una mano.

Il Chievo non verrà a giocarsela a viso aperto al San Paolo e potrebbero servire anche i corazzieri Koulibaly e Albiol. C’è spazio per tutti, basta farsi avanti.

Comments

comments