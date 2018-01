Mertens:”Loro hanno giocatori forti che poi vanno in una squadra più alta e fanno una bella carriera, hanno provato tutto”

Mertens ci mette la firma e con il suo gol regala la vittoria al Napoli.

Alla fine del match ai microfoni di Sky Sport commentando la partita sottolinea la difficoltà della gara e la bravura dei calciatori dell’Atalanta:

“Che poi vanno in una squadra ancora più alta e fanno una bella carriera, hanno provato tutto per non farci vincere”

Analisi precisa di Dries, non solo bravo in campo ma che conosce bene anche la proprietà dei cartellini dei suoi colleghi atalantini

Caldara, Spinazzola e Orsolini sono di proprietà juventina e Cristante molto vicino a diventarlo.