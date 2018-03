Messi rivela: “Per molti anni ho mangiato male, andavo pazzo per i cioccolattini”

Il fuoriclasse del Barcellona, Leo Messi, ha rilasciato un’intervista a La Cornisa, rivelando i suoi problemi di alimentazione negli anni passati:

“Ho mangiato male per molti anni, prima andavo pazzo per i cioccolatini, i dolci e le bibite gassate. Adesso, però, mi nutro in maniera corretta e mangio con ordine. A volte se assaggio un po’ di vino, già mi sento male. Ho notato il problema a causa del vomito, a quel punto ho deciso di cambiare alimentazione. L’ultima volta che ho pianto? Il giorno della nascita di Mateo, il mio secondo figlio. Quello di Thiago, invece, fu un parto complicato e ovviamente sono felice anche dell’arrivo di Ciro”.

