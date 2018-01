Interessante retroscena raccontato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Eppure proprio Politano ha dato un grande assist al Napoli, prendendo il coraggio di chiamare il patron Squinzi per chiedergli il via libera: “Mi dia la possibilità di vincere lo Scudetto con il Napoli”

Ovviamente lui non sapeva dell’iniziativa bianconera, ma è chiaro che il suo pronunciamento ha smosso le acque. Sinora l’a.d. Carnevali ha tenuto la barra dritta, non concedendo chance ai due pretendenti. Ma è chiaro che ora sta riflettendo. E come spesso accade in questi casi sono entrati in gioco anche altri nomi.”

Fonte Gazzetta dello Sport