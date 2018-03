Michael Fabbri, i precedenti con il Napoli

Il fischietto ravennate ha già arbitrato due volte in questa stagione gli azzurri.

A dirigere Sassuolo-Napoli domani sera sarà l’arbitro Michael Fabbri.

Assistenti: Alassio e Del Giovane. Quarto uomo: Gavillucci

Al VAR: Banti e Tegoni

–

Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, ha 34 anni ed è alla sesta stagione nelle Can di serie A e B. Ha esordito in Serie A arbitrando Cagliari-Parma 0-1 l’8 maggio 2013. Vanta 48 presenze in serie A e 58 in B.

Ha diretto due gare del Napoli entrambe in questa stagione:

Hellas Verona-Napoli 1-3 il 19 agosto 2017

Napoli-Fiorentina 0-0 il 10 dicembre 2017

–

COSI’ IN CARRIERA:

106 presenze tra A e B

48 vittorie interne (il 45,3%)

30 pareggi (il 28,3%)

28 vittorie esterne (il 26,4%)

–

524 ammonizioni (quasi cinque a partita)

27 espulsioni (circa una ogni quattro partite)

30 rigori (più di uno ogni quattro partite)

3116 falli fischiati (più di 29 a partita)

–

–

_

Fonte: SSCNapoli.it

Comments

comments