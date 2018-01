Migliori attacchi d’Europa, comanda il Manchester City

Vi proponiamo la classifica dei migliori attacchi d’Europa, il Napoli subito dopo la top ten.

1. Manchester City (ENG) – 70 gol in 24 partite (2,91 di media)

2. Paris Saint-Germain (FRA) – 68 gol in 22 partite (3,10 di media)

3. Barcellona (ESP) – 57 gol in 20 partite (2,85 di media)

4. Liverpool (ENG) – 54 gol in 24 partite (2,25 di media)

5. Lazio (ITA) – 53 gol in 20 partite (2,65 di media)

6. Lione (FRA) – 51 gol in 22 partite (2,32 di media)

6. Monaco (FRA) – 51 gol in 22 partite (2,32 di media)

8. Juventus (ITA) – 50 gol in 21 partite (2,38 di media)

8. Manchester United (ENG) – 49 gol in 24 partite (2,04 di media)

10. Tottenham (ENG) – 47 gol in 24 partite (1,96 di media)

11. Napoli (ITA) – 45 gol in 21 partite (2,14 di media)

11. Chelsea (ENG) – 45 gol in 24 partite (1,86 di media)