Mignolet in lista per il dopo Reina

Anche il portiere belga del Liverpool sulla lista di Giuntoli.

In estate è stato protagonista di una lunga telenovela, alla fine però Pepe Reina restò a Napoli nonostante il pressing del PSG. Il contratto del portiere spagnolo resta però in scadenza 2018 e gli azzurri stanno già guardandosi intorno per trovare il numero uno del futuro. Restano sulla lista di Giuntoli i nomi di Rulli e Leno, già sondati dal Napoli in passato. E un altro nome da tenere in considerazione è quello di Mignolet, portiere del Liverpool che gli azzurri seguono per il dopo Reina.