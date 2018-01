Mihajlović ci crede: “Se andassimo ai rigori contro la Juve sarei sicuro di vincere”

Il tecnico serbo del Torino ha parlato prima della sfida di domani in Coppa Italia in casa dei bianconeri.

Sinisa Mihajlovic è il Mister X della Serie A: in 19 giornate il suo Torino ha pareggiato dieci volte, sei negli ultimi 8 turni. Risultati a dire il vero quasi sempre deludenti, come ad esempio quelli contro Verona e Chievo in casa, o Spal e Crotone in trasferta: dopo lo 0-0 col Genoa, però, il tecnico granata non gradito i fischi alla squadra, che secondo il suo modo di vedere aveva disputato una buona prova.

Ora Miha, arrivato al minimo storico della propria popolarità, è chiamato al riscatto nella prova più difficile: il derby. Ha perso male quello d’andata in campionato, l’exploit di Roma gli consente una rivincita anticipata in Coppa Italia, allo Stadium. Qui, però, un pareggio è ben accetto, a quanto pare: “Sarebbe bello – è il virgolettato riportato dalla Gazzetta dello Sport – perché se andassimo ai rigori contro la Juve sarei sicuro di vincere, con Milinkovic-Savic in porta“.

Avrà ancora spazio, allora, il giovane portiere serbo, fratello del più famoso Sergej, centrocampista della Lazio oggetto del desiderio di grandi club. Vanja – questo il suo nome di battesimo – ha fatto parlare di sé per una punizione calciata contro il Carpi e per le parate dell’Olimpico contro la Roma. Ora, a quanto pare, Miha ha una certezza: ai rigori Milinkovic non ha rivali.

