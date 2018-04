Qui Milan, seduta mattutina di allenamento anti-Napoli

Gattuso e i suoi preparano con attenzione il big-match di domenica pomeriggio: Milan-Napoli.

Lavori “forzati” per il Milan di Gattuso anche in questa prima metà di giornata. Dopo la doppia seduta di ieri infatti i calciatori rossoneri si ritroveranno stamattina alle 11 negli spogliatoi di Milanello per poi iniziare la seduta alle 11:30. I rossoneri domenica ospiteranno il Napoli al Giuseppe Meazza, e credono ancora nella rincorsa ad un posto-Champions (distante 8 punti), per farlo dovranno battere gli azzurri nella gara valida per la 32°giornata di Serie A (calcio d’inizio alle 15).

Questo il report dell’allenamento di ieri. Alle 11.00 squadra in campo per il primo allenamento della giornata. All’inizio attivazione muscolare, poi una parte di lavoro incentrato sull’atletica: corsa lungo il perimetro, esercizi di stretching e scatti tra gli ostacoli bassi. Al termine, il Mister ha dato il via alla fase tattica focalizzata sulla prossima partita che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli.

Nel pomeriggio, sul centrale, alle 15.30 il gruppo ha cominciato la seconda sessione attraverso una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro fisico: passaggi, tiri e scatti per tornare nelle posizioni di partenza. A seguire un altro focus tattico, infine una partitella su campo ridotto.

