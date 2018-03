Milan-Arsenal, le formazioni ufficiali

Luci accese a San Siro per il match più atteso degli ottavi di finale di Europa League. Alle 19 si affronteranno Milan e Arsenal.

Per entrambe le squadre, la seconda competizione europea rappresenta un obiettivo molto concreto: ecco spiegate le scelte degli allenatori, che manderanno in campo la miglior formazione possibile. Classico 4-3-3 per Gattuso, con il tridente formato da Calhanoglu, Suso e Cutrone, mentre Wenger deve fare i conti con le pesantissime assenze di Bellerin e Lacazette e l’impossibilità di schierare Aubameyang in campo europeo: il gabonese ha giocato in Champions con il Borussia Dortmund, poi retrocesso in Europa League, e, per regolamento, un calciatore trasferitosi a gennaio, non può giocare nella stessa competizione in cui milita la sua ex squadra.

Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu.

ARSENAL (4-3-1-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinač; Wilshere, Xhaka, Ramsey; Mkhitaryan, Özil; Welbeck.

