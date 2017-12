Il Milan crolla a San Siro, sconfitto anche dall’Atalanta

Un gol per tempo, prima Cristante, poi Ilicic confezionano l’ottava sconfitta in campionato per il Milan.

L’Atalanta vince a San Siro 2-0 sul Milan nel primo posticipo della 18/a giornata di Serie A. Al 14′ il Milan si vede annullare con la Var un gol di Bonaventura per fallo di mano di Cutrone, ma al 32′ è l’Atalanta che passa in vantaggio: Gomez crossa per Caldara, il suo colpo di testa viene respinto da Donnarumma sui piedi di Cristante che mette dentro il tap-in.

Nella ripresa il Milan prova a rendersi pericoloso ma viene punito in contropiede al 71′ da Ilicic, entrato 7′ prima al posto di Petagna. A fine partita contestazione per il Milan da parte del pubblico di San Siro. L’Atalanta raggiunge la Sampdoria al sesto posto a 27 punti, il Milan resta a quota 24.