Milan-Cutrone, aumento e rinnovo fino al 2023

Il golden-boy lanciato da Montella sta vivendo un’annata inaspettatamente felice.

Proseguirà dove tutto è cominciato: il Milan ha raggiunto l’intesa con Patrick Cutrone per il prolungamento del contratto. L’accordo in essere tra le parti, infatti, prevede la scadenza nel 2021; quando verrà ratificato quello nuovo, i termini verranno allungati fino al 2023 e al giocatore è stato aumentato l’ingaggio. Il club tuttavia non ha voluto inserire alcuna clausola rescissoria. Per l’ufficialità si attende che l’attaccante rientri a Milano perché attualmente si trova con la Nazionale in Inghilterra dove giocherà le amichevoli con Argentina e Inghilterra nei prossimi giorni.

Fonte: skysport

