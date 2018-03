Milan, con Donnarumma via l’obiettivo è Reina

In caso di mancato approdo in Champions League, il Milan avrebbe bisogno di una cessione remunerativa a causa del fair play finanziario.

Il candidato numero uno a lasciare Milanello, secondo il QS, è Gianluigi Donnarumma: il portiere, protagonista di una lunga telenovela per il rinnovo durante la scorsa estate, piace molto al PSG, che sarebbe disposto a spendere circa 70 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. In caso di addio di Donnarumma, il Milan si fionderebbe su Pepe Reina, portiere attualmente in forza al Napoli.

