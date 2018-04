Milan, dopo Reina si pensa a Callejon: si può pagare la clausola

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il Milan avrebbe individuato in Callejon il possibile sostituto di Suso. C’è una clausola da 20 milioni alla portata delle casse rossonere.

Dopo Reina, il Milan pensa a Callejon. Sembra voler fare spesa a Napoli il club rossonero che dopo aver già messo sotto contratto il numero uno azzurro, starebbe pensando all’esterno spagnolo per sostituire Suso, nel caso in cui questi dovesse partire (e si parla proprio di Napoli come sua prossima destinazione). Sull’azzurro c’è una clausola di 20 milioni di euro, prezzo accettabile soprattutto contando che il procuratore è Manuel Garcia Quillon, lo stesso di Reina che ha già curato il passaggio in rossonero del portiere spagonlo.

