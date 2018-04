Milan, Ganz analizza la sfida contro il Napoli

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha analizzato la sfida tra i rossoneri e il Napoli per il sito ufficiale del club meneghino.

”Il Napoli ha avuto, in questo campionato, un ruolino di marcia impressionante, ma nel mese di marzo è “inciampato” più volte, perdendo qualche punto importante: è successo in occasione della sconfitta casalinga contro la Roma e dei pareggi in trasferta con Inter e Sassuolo. Con il Chievo, poi, la vittoria è arrivata in rimonta a tempo scaduto. C’è sicuramente un po’ di stanchezza.

Il 4-3-3 azzurro è un modulo ormai consolidato e mette in luce tutti i loro pregi: velocità, tagli degli esterni, fraseggio rapido.

Attenzione, soprattutto, a Insigne, che ha nel Milan il suo bersaglio preferito con 6 gol segnati, Callejon, che negli ultimi tre match contro i rossoneri ha segnato altrettante reti, e Milik, tornato al gol domenica scorsa e che ha realizzato i suoi primi gol in Serie A in Napoli-Milan dello scorso anno”.

