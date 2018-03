Milan, Gattuso: “Orgoglioso della mia squadra”

L’Allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Roma-Milan:

La Roma ci ha messo in difficoltà nel primo tempo ma siamo stati bravi a reagire da grande squadra.

Sono orgoglioso per come teniamo il campo e come giochiamo di reparto, considerando anche che l’età media di questa squadra è 23-24 anni.

Futuro? Questo spetta alla società, sicuramente se mi propongono il rinnovo adesso rifiuto per scaramanzia. A parte gli scherzi priorità assoluta a questa società che ha creduto in me.

Derby? Adesso penso alla semifinale di Coppa Italia con la Lazio.

Comments

comments