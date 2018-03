Milan, Gattuso rinnova fino al 2020

L’ex centrocampista ha convinto a pieno Mirabelli e Fassone.

Non è stato scelto come traghettatore e Gattuso ha confermato di non esserlo. Sotto la sua guida il Milan è semplicemente rinato, una squadra completamente diversa rispetto a quella di inizio stagione. Ringhio, con tanto lavoro, ha spazzato via i dubbi di tutti: l’ex centrocampista merita di stare sulla panchina rossonera. Un’intuizione di Mirabelli che ora è pronto ad aprire un nuovo ciclo: rinnovo del contratto fino al 2020.

Fonte: SportMediaset

