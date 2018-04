Nel corso del posticipo tra Milan e Sassuolo, Leonardo Bonucci ha ricevuto un cartellino giallo.

Si tratta di un’ammonizuone pesante in quanto il difensore era diffidato. Salterà, dunque, il match contro il Napoli. Potrebbe non esserci anche il suo compagno di reparto Romagnoli, uscito per un problema muscolare.

Comments

comments