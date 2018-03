Milan-Kalinic, divorzio in vista?

Tiene banco, in casa Milan, la questione relativa alla mancata convocazione di Nikola Kalinic per la partita di oggi contro il Chievo.



Gennaro Gattuso ha deciso di non convocarlo dopo l’allenamento di ieri, nel quale il croato è apparso svogliato ed ha lavorato sbuffando e con scarso entusiasmo. Da qui, la scelta del tecnico rossonero di aggregare alla prima squadra due giovani della Primavera, Thiago Dias e Tsadjout.

Un monito per tutta la squadra, anche tenendo conto del fatto che sono stati spiegati i reali motivi della non convocazione, senza usare improbabili scuse per giustificarla. L’impressione, però, è che al termine delle stagione le strade di Kalinic e del Milan possano separarsi, anche a causa dello scarso rendimento dell’ex attaccante della Fiorentina: l’episodio di ieri è stato, probabilmente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

