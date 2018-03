L’Arsenal batte il Milan 2-0 a San Siro

La sblocca Mkhitaryan al 15′, l’armeno colpirà anche una traversa, poi raddoppia Aaron Ramsey a fine primo tempo.

L’Arsenal nella ripresa va vicina anche al terzo goal con Welbeck con Donnarumma che era uscito in ritardo.

Il Milan prova a reagire ma il risultato non cambia, servirà un’impresa adesso per staccare il pass per i quarti di finale.

