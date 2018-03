Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Rai Sport.

Il direttore rossonero ha parlato di mercato e inevitabilmente di Pepe Reina: “Guardiamo il mercato a 360 gradi. Nel momento in cui vogliamo parlare con Reina avviseremo il Napoli. Guardiamo tutti i parametri zero. Pensiamo a mettere tasselli importanti per aprire un ciclo”.

Comments

comments