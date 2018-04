Milan-Napoli, gli azzurri si affidano alla “garanzia” Sarri: un dato lo dimostra

Risale al mese di Gennaio del 2007 l’unica sconfitta di Maurizio Sarri contro il Milan di Carlo Ancelotti, nei quarti di finale di Coppa Italia quando era alla guida dell’Arezzo.

Poi il bilancio è di 5 vittorie, 3 pareggi e appunto quel ko di 11 anni fa.

In campionato Sarri non è mai stato sconfitto dai rossoneri. Con l’Empoli, alla prima stagione in serie A, il tecnico dei toscani riuscì a strappare due pareggi contro il Milan: 2-2 all’andata dove fu protagonista anche l’attuale difensore azzurro Lorenzo Tonelli che timbrò il cartellino dei marcatori ed 1-1 al ritorno contro i rossoneri allenati da Filippo Inzaghi.

Sarri diede spettacolo anche nell’ottobre del 2015, alla prima contro il Milan da tecnico del Napoli, a San Siro la squadra guidata da Mihajlovic fu in balia degli azzurri: prima Allan, poi due volte Insigne e autorete di Ely. Al ritorno al San Paolo i rossoneri riuscirono a strappare un pareggio e la partita terminò 1-1, con le reti di Insigne e Bonaventura.

L’anno scorso 4-2 al San Paolo doppietta di Milik, poi la risposta rossonera con Niang e Suso e la doppietta di Callejon che siglò la vittoria azzurra.

Al ritorno Insigne e Callejon furono i protagonisti: 2-0 in poco meno di 10 minuti, inutile il gol di Kucka. Ultimo precedente la gara d’andata di questa stagione (2-1), con un Napoli meno brillante del solito, ma comunque vittorioso grazie alle reti di Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski, la rete dei rossoneri fu Romagnoli nei minuti finali della partita.

A cura di Stefano Esposito

