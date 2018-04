Milan- Napoli, sorge una grande curiosità in casa rossonera

L’allenatore del Milan ha già le idee ben chiare sulla formazione da schierare domani

Gattuso ha già le idee chiare per la partita di domani, ha la formazione già stampata nella mente. Unico dubbio è il centravanti ma il favorito dovrebbe essere Andrè Silva, con Cutrone prima e Kalinic poi pronti ad entrare a gara in corso. In difesa tornerà Calabria sulla corsia di destra mentre la coppia centrale sarà composta da Zapata e Musacchio. La curiosità è che Alessio Romagnoli per la terza stagione consecutiva, salterà Milan- Napoli, forse è semplicemente destino.

