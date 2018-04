Milan-Napoli, tutte le curiosità statistiche della gara

Negli ultimi sei confronti con il Milan in Serie A, il Napoli ha conquistato 16 dei 18 punti disponibili, segnando 2.7 reti di media a partita.

Al Meazza contro i partenopei, il Milan ha perso tre delle ultime quattro sfide in A (1V) dopo che era rimasto imbattuto in tutte le precedenti 19 (10V, 9N).

Il Milan è imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di Serie A (quattro vittorie seguite da due pareggi) e in tre di queste non ha subito gol.

Il Napoli, però, non perde in trasferta in campionato da ottobre 2016 contro la Juventus: 28 partite nelle quali sono arrivate ben 23 vittorie.

Nove degli ultimi 12 gol del Milan in campionato sono arrivati nei secondi tempi, parziale nel quale il Napoli ha siglato otto delle sue ultime nove reti (cinque delle quali dall’80° minuto in poi).

Il Napoli è la formazione che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato: 10, tra cui due nelle ultime tre partite.

Nessuna squadra ha utilizzato meno giocatori del Milan in questo campionato: solo 22, di cui 13 italiani (59%).

Il Napoli è la formazione che ha perso meno punti in questo campionato una volta andata avanti nel punteggio (solo tre) e quella che ha guadagnato più punti una volta andata in svantaggio (25, grazie a otto vittorie e un pareggio).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Lorenzo Insigne: sei reti (di cui tre al Meazza), incluse cinque nelle ultime cinque presenze contro i rossoneri.

Suso ha segnato un solo gol nelle 16 presenze con Gattuso in panchina in campionato, mentre ne aveva segnati ben cinque nelle precedenti 13 con Montella in questa Serie A.

Statistiche Opta

Comments

comments