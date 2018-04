Milan, oggi Gattuso rinnoverà il contratto

I buoni risultati ottenuti in questi mesi hanno convinto la dirigenza del Milan a puntare su Rino Gattuso anche in vista della prossima stagione.

Dallo scorso novembre, infatti, i rossoneri hanno nettamente migliorato il proprio rendimento, ottenuto l’accesso alla finale di Coppa Italia, battagliato in Europa League con l’Arsenal (perdendo anche per qualche decisione arbitrale discutibile) e, soprattutto, risalito la classifica in campionato: una vittoria nel derby di ieri, infatti, avrebbe portato i rossoneri ad un passo dalla zona Champions, un traguardo impensabile fino a qualche mese fa.

Fassone e Mirabelli, dunque, hanno scelto di continuare con Gattuso al timone: oggi il tecnico sarà a Casa Milan per prolungare l’accordo fino al 2021, con un netto aumento di stipendio e voce in capitolo sul mercato.

