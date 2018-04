Milan , ripresa e doppia sessione a Milanello

Dopo i due giorni di riposo post-Sassuolo concessi da Rino Gattuso, sono ripresi i lavori a Milanello. Mercoledì era in programma una doppia seduta.

ALLA MATTINA

Alle 11.00 squadra in campo per il primo allenamento della giornata. All’inizio attivazione muscolare, poi una parte di lavoro incentrato sull’atletica: corsa lungo il perimetro, esercizi di stretching e scatti tra gli ostacoli bassi. Al termine, il Mister ha dato il via alla fase tattica focalizzata sulla prossima partita, che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli domenica alle 15.00 a San Siro.

AL POMERIGGIO

Sul centrale, alle 15.30, il gruppo ha cominciato la seconda sessione attraverso una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro fisico: passaggi, tiri e scatti per tornare nelle posizioni di partenza. A seguire un altro focus tattico, infine una partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 12 APRILE

Per la giornata di giovedì, a Milanello, è previsto un solo allenamento. Diavolo negli spogliatoi alle 11.00 e in campo alle 11.30 in vista del big match casalingo della 32° di campionato.

