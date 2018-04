Milan, Romagnoli salterà il Napoli: lesione al bicipite femorale

Il Milan perde Alessio Romagnoli, dopo essere uscito durante la partita col Sassuolo, gli accertamenti hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Questa la nota del club rossonero:

“AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa”.

Milan in grande difficoltà difensiva insomma, dato sarà assente per la partita contro il Milan anche Leonardo Bonucci, squalificato. Il recupero del difensore ex Roma potrebbe arrivare per la partita contro il Bologna, il 29 aprile, come rodaggio in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

