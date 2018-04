A San Siro poche emozioni dopo 45 minuti fra il Milan e il Sassuolo.

Un Milan poco brillante e preciso sotto rete non riesce per il momento a scardinare la buona difesa del Sassuolo. Prima frazione a reti bianche a San Siro, con i rossoneri che possono recriminare per una clamorosa palla gol sprecata da Kessie ad inizio gara. I rossoneri devono fare i conti anche con l’ennesimo infortunio di Romagnoli, il talentuoso difensore ha dovuto abbandonare dopo soli 5 minuti il campo per un problema alla coscia. Questo il tabellino dopo 45 minuti:

MILAN-SASSUOLO 0-0

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli (6′ Musacchio), R.Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. (In panchina: A.Donnarumma, Storari, Antonelli, Zapata, Calabria, Locatelli, J.Mauri, Montolivo, Borini, Kalinić, André Silva). All. Gattuso

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missirolii, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. (In panchina: Pegolo, Marson, Dell’Orco, Duncan, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Ragusa, Pierini). All. Iachini

Ammoniti: Kessie, Rogerio, Mazzitelli.

