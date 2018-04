Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali del posticipo

Queste le scelte di Gattuso e Iachini per il match fra Milan e Sassuolo, posticipo della 31° giornata di Serie A.





Il Milan per approfittare delle sconfitte di Roma e Inter e accorciare sulla zona Champions, il Sassuolo per tirarsi fuori da una zona-retrocessione sempre più vicina. Non sarà affatto una sfida senza motivazioni quella fra Milan e Sassuolo, posticipo del 31° turno di Serie A, che va in scena fra poco (20:45) allo Stadio Giuseppe Meazza. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, R.Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. (In panchina: A.Donnarumma, Storari, Musacchio, Antonelli, Zapata, Calabria, Locatelli, J.Mauri, Montolivo, Borini, Kalinić, André Silva). All. Gattuso

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missirolii, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. (In panchina: Pegolo, Marson, Dell’Orco, Duncan, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Ragusa, Pierini). All. Iachini

Il Milan per approfittare delle sconfitte di Roma e Inter e accorciare sulla zona Champions, il Sassuolo per tirarsi fuori da una zona-retrocessione sempre più vicina. Non sarà affatto una sfida senza motivazioni quella fra Milan e Sassuolo, posticipo del 31° turno di Serie A, che va in scena fra poco (20:45) allo Stadio Giuseppe Meazza. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, R.Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. (In panchina: A.Donnarumma, Storari, Musacchio, Antonelli, Zapata, Calabria, Locatelli, J.Mauri, Montolivo, Borini, Kalinić, André Silva). All. Gattuso

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missirolii, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. (In panchina: Pegolo, Marson, Dell’Orco, Duncan, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Ragusa, Pierini). All. Iachini

Il Milan per approfittare delle sconfitte di Roma e Inter e accorciare sulla zona Champions, il Sassuolo per tirarsi fuori da una zona-retrocessione sempre più vicina. Non sarà affatto una sfida senza motivazioni quella fra Milan e Sassuolo, posticipo del 31° turno di Serie A, che va in scena fra poco (20:45) allo Stadio Giuseppe Meazza. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, R.Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. (In panchina: A.Donnarumma, Storari, Musacchio, Antonelli, Zapata, Calabria, Locatelli, J.Mauri, Montolivo, Borini, Kalinić, André Silva). All. Gattuso

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missirolii, Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. (In panchina: Pegolo, Marson, Dell’Orco, Duncan, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Ragusa, Pierini). All. Iachini

Comments

comments