Milan, si ferma di nuovo Conti, esami nelle prossime ore

Andrea Conti, esterno del Milan, ha interrotto in anticipo l’allenamento ed è stato accompagnato fuori dal campo. Un nuovo problema fisico per l’esterno ex Atalanta che vede slittare ancora il suo rientro che sembrava prossimo dopo la convocazione contro il Chievo Verona. Premium Sport informa che nelle prossime ore ci saranno degli esami strumentali per capire i tempi di recupero.

