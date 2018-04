Milano, la strana domenica di Pepe Reina

Domenica il Napoli giocherà a Milano, contro il Milan, a San Siro, futura città, squadra e stadio di Pepe Reina.

Il destino ha voluto che a sei giornate dalla fine del campionato lo spagnolo affronti la sua futura squadra. La gara sarà molto suggestiva ma conoscendo Pepe Reina sarà semplicemente Milan-Napoli.

Un calciatore che non ha mai parlato, mai fatto trapelare nulla, nemmeno quando ha svolto le visite mediche col club rossonero. Tutto svolto in silenzio, in modo rispettoso soprattutto verso una città che lo ama e lo sostiene ogni domenica, ogni giorno.

Reina è il leader dello spogliatoio azzurro, l’idolo di una tifoseria e non ha la minima intenzione di venire meno ai propri doveri. La sua professionalità è indiscutibile, soprattutto quando ha scelto di cedere la fascia da vice capitano a favore di Lorenzo Insigne, un gesto che vale più di mille parole ma sappiamo benissimo che a Pepe la fascia non serve.

Con il suo carisma ha superato critiche, si è fatto peso di molte pressioni ma intorno a lui c’è sempre stata la squadra, nessuno ha mai puntato il dito contro chi, con la personalità da top player, ci ha sempre messo la faccia dopo le sconfitte, ha preso la squadra per mano quando c’era bisogno.

Domenica si ritroverà avanti a sé il Milan ma prima c’è da onorare il patto stretto con i compagni azzurri, il patto che porta al sogno Scudetto. I rossoneri saranno il futuro ma adesso bisogna vivere il presente che è tutto azzurro, magari con un pizzico di tricolore.

Se tra lui e il Napoli non è andata come tutti speravano, pazienza. Quando un rapporto finisce meglio troncare ma nel migliore dei modi, e Reina lo ha fatto, anzi lo farà, da vero Signore. A fine campionato, in punta di piedi, andrà via ma ora c’è e Napoli se lo godrà fino alla fine.

Comments

comments