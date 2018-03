Milić ha già esordito a Castel Volturno, a breve l’ufficialità

Il terzino croato ieri ha incontrato i suoi nuovi compagni prima della loro partenza per la Germania.

Non è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli, ma Hvroje Milić in realtà avrebbe già fatto il suo esordio sui campi di Castel Volturno. Il terzino sinistro, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ieri si sarebbe allenato, con tanto di presentazione ai nuovi compagni di squadra che nel frattempo si preparavano per il viaggio verso Lipsia.

L’ufficialità del suo ingaggio dovrebbe arrivare oggi, concretizzandosi ciò che noi di 100x100Napoli ipotizzammo allo stesso Milić, poche ore dopo il nuovo ko di Ghoulam, con un’intervista esclusiva (CLICCA QUI).

