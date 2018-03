Tomislav Erceg, agente di Hrvoje Milic, terzino croato svincolato che interessa al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Milic al Napoli? Per ora non posso dire nulla, mi chiamano in tanti ma preferisco non parlarne. Diciamo che da dieci giorni l’attenzione mediatica è cresciuta molto. Aspettiamo la prossima settimana e vediamo cosa succede”.

Vi riproniamo le dichiarazioni rilasciate dal calciatore in esclusiva ai nostri microfoni( LEGGI QUI)

