Milic in pole, Paletta verso la Cina

Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, il primo nome sulla lista del Napoli è quello dello svincolato Milic, si allontana invece Paletta:

Il Napoli, in attesa di capire quando potrà tornare in campo abile e arruolato Faouzi Ghoulam, valuta i calciatori svincolati che potrebbero essere acquistati subito a parametro zero: il primo nome sulla lista è quello del croato ex Fiorentina Milic, con il quale il Napoli ha avviato i primi contatti indiretti attraverso alcuni intermediari. E’ fisicamente a posto e potrebbe essere pronto da subito, a differenza di Siqueira. E Paletta? Il Napoli ci ha pensato, ma per il difensore ex Milan ha preso quota nelle ultime ore la pista Jiangsu Suning.

