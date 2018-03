Milik ambasciatore di un torneo giovanile internazionale

Il centravanti sarà il testimonial della “Tymabrk Cup”, lo ha annunciato il Napoli sul proprio sito.

Tymbark ha prolungato il proprio accordo di partnership con il giocatore della Nazionale di calcio polacca Arkadiusz Milik. Il giocatore sarà ancora una volta l’ambasciatore del torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup e promuoverà, attraverso la sua immagine, le partite a cui lui stesso partecipava quando era bambino.

Grazie all’accordo firmato con il club di appartenenza di Milik, la Società Sportiva Calcio Napoli, il giocatore sarà ancora l’ambasciatore del torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup, ruolo che ricopre sin dal 2015. L’accordo di partnership prevede che Milik utilizzi la sua immagine per promuovere il più importante torneo di calcio per bambini d’Europa, di cui Tymbark è da 12 anni sponsor ufficiale.

“La mia avventura calcistica è iniziata con il torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup, quindi sono contento che questo evento sportivo si stia sviluppando in maniera dinamica e che susciti l’interesse di bambini e allenatori. I vincitori hanno la possibilità di disputare la finale al PGE National Stadium di Varsavia, dove gioca abitualmente la Nazionale di calcio polacca. Sono certo che partecipare a questo torneo non sia solo una possibilità per avverare i propri sogni calcistici, ma consenta anche di scoprire nuovi talenti” – ha affermato Arkadiusz Milik – attaccante della Nazionale polacca e del Napoli e ambasciatore del torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup.

Attualmente è in corso la 18ª edizione del torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup e i vincitori verranno annunciati il 2 maggio al PGE National Stadium di Varsavia, subito prima della finale della Coppa di Polonia.

“Arkadiusz Milik è un giocatore il cui percorso e successo possono essere d’ispirazione per i bambini che iniziano a tirare calci a un pallone. Dimostra che grazie al duro lavoro e alla determinazione è possibile raggiungere anche i traguardi più ambiziosi e arrivare, perfino, a vestire la maglia della Nazionale di calcio polacca. Per molti bambini, Milik è un atleta esemplare e spero che Arkadiusz possa spronarli a diventare calciatori professionisti” – ha affermato Krzysztof Pawinski, Presidente di Maspex. Il torneo From the Backyard to the Stadium for the Tymbark Cup è il più grande torneo di calcio in Europa per bambini in età scolare. È organizzato dalla Federazione calcistica della Polonia e Tymbark ne è lo sponsor principale. La competizione mista per bambine e bambini prevede tre categorie a seconda dell’età: fino a 8, 10 e 12 anni. Le Finali del torneo vengono giocate al PGE National Stadium subito prima della finale della Coppa di Polonia e il primo premio prevede la possibilità di assistere a una partita della Nazionale polacca e di incontrare i giocatori. Nei suoi 18 anni di storia, il torneo ha promosso oltre 50 giocatori polacchi di diverse categorie di età, ancora calcisticamente attivi. I principali patrocinatori del torneo sono il Presidente della Polonia Andrzej Duda, il Ministro dello Sport e del Turismo, il Ministro dell’Istruzione e UEFA Grassroots. Fonte: SSCNapoli.it

