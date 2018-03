Per Arek Milik si avvicina il momento della prima convocazione dopo il secondo interventu subito al ginocchio.

L’attaccante per ora sembrerebbe essere pronto per la convocazione, ma per giocare si attende il suo ok. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Milik queste due settimane ha iniziato a giocare le partitelle con i compagni e ha dato risposte convincenti.

La convocazione potrebbe arrivare col Cagliari e non col il Lipsia così da evitargli il viaggio in Germania.

