Milik: “Recupero dall’infortunio? ho voluto aspettare più del previsto”

Il centravanti del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni a TVP Sport.

“Il recupero dall’infortunio? il dottore mi disse che ero pronto ma per una mia scelta non sono tornato subito in campo, volevo aspettare un po di più. Credo che le sensazioni personali siano ancora più importante di quelle di un dottore, in campo non mi sentivo ancora molto bene, non mi sentivo il solito e non ero come volevo. Quindi ho detto che volevo ancora un po’ di tempo per rinforazarmi e tornare ancora più forte.

Se tornerò quello di prima al 100%? Non ho dubbi, ovviamente dopo la riabilitazione è normale che non si è totalmente come prima di un’infortunio, ma oggi quando scendo in campo non ci penso: l’adrenalina è tanta e dò sempre tutto me stesso”.

