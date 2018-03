Milik: “Felice del recupero, ogni minuto in campo mi avvicina alla forma migliore”

Il centravanti del Napoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale.



“Sono molto contento del ritorno in campo anche qui con la Nazionale, purtroppo abbiamo perso immeritatamente la scorsa settimana contro la Nigeria, ma sono contento dal punto di vista personale. Ovviamente nessuna gara amichevole può nemmeno avvicinare le sensazioni e l’atmosfera di una gara di un Mpndiale, ma giocare per me è fondamentale: ogni minuto giocato in campo mi avvicina sempre di più alla forma migliore. Come sto adesso? Sto molto bene, decisamente. Sono stato fermo cinque mesi ed ho comunque qualche problema, perchè è complicato tornare al massimo in tre settimane dal rientro ma sto bene. Sono calmo e non corro, ci vuole tempo, è la cosa che conta più di tutte per me”.

Comments

comments