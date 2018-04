Milik: “Sono più popolare a Napoli che in Polonia”

Arek Milik dopo l’infortunio al ginocchio sta iniziando ad ingranare.

Sarri lo sta facendo giocare e Milik sta ritrovando la forma fisica e si vede dalle sue giocate e la voglia di andre a rete.

L’attaccante azzurro ha rilasciato un’intervista al programma TVN “Kuba Wojewódzki”.

Queste alcune dichiarazioni apparse sul sito tvn24.pl: “Il gol segnato alla Germania non è il mio preferito, non lo analizzo sempre. È stata una vittoria storica, ma giornalisti e altre persone me lo ricordano più di quanto non ci pensi io stesso.

Questa vittoria è arrivata nell’ottobre 2014, all’inizio della mia carriera.

Napoli? È vero sono più popolare a Napoli che in Polonia. Ciò è dovuto al grande fascino e alla passione per il calcio che le persone hanno lì”.

