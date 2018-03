Milik: “Sto bene ma devo sentirmi più sicuro”

Dopo la gara amichevole tra Polina e Corea del Sud, Arek Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Queste le sue parole: “Sono felice perché ho preso parte alle partite della Nazionale e di aver giocato. Per me ogni minuto vale oro, devo sfruttarli e sentirmi più sicuro. Sto bene, non ci sono problemi. Lo stadio era ben preparato, il campo era in ottime condizioni è uno dei migliori in Polonia.

Tifosi? Sto rientrando da un infortunio e il loro appoggio per me è vitale. L’atmosfera è stata fantastica sia a Breslavia che qui a Chorzów.

Zielinski? Sono felice che abbia segnato, in allenamento prepariamo questi tiri e ci è riuscito.

Caduta in area di rigore? Un po’ di simulazione c’è stata”.

