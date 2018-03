Milik: “Sto bene ma non sono ancora in forma, ho alti e bassi”

Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti del suo paese.

“Il percorso riabilitativo dopo l’infortunio? Nonostante tutto sono tornato velocemente in gruppo, sono felice e sono pronto a dare ogni cosa in campo. In questi mesi ho accumulato una grande voglia di giocare, sono stato lontano dai campi per troppi mesi. La Nazionale? sono contento di giocare qui ed allenarmi con i miei compagni che mi hanno mostrato sempre tanto affetto.

Le mie condizioni? Direi che sto bene e tutto proseuge nella giusta direzione. Ovviamente però sono ancora in una fase strana dove ci sono molti alti e molti bassi, quindi mentirei dicendo che sono già in forma, non è così. Questa cosa è difficile da spiegare, ma ci sono giorni in cui mi sento bene a tal punto da fare qualsiasi cosa con la palla, in altri invece non posso fare assolutamente nulla. Ora devo soltanto stabilizzarmi e riprendere il ritmo della gara, ed è normale: il ginocchio richiede carichi lenti da aggiungere sui muscoli ad esempio ma sono preparato. Sto risolvendo tutti i problemi in questo senso”.

