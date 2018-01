Milik verso il rientro, già superati i tempi di recupero dell’anno scorso

Il calciatore polacco, fermo ai box dallo scorso settembre, è davvero ad un passo dal ritorno in campo.

In attesa di news di calciomercato, il Napoli prepara il ritorno di Arek Milik in squadra. Il centravanti polacco, infortunatosi lo scorso 23 settembre in casa della Spal, potrebbe avere l’ok per il rientro dopo la visita di controllo a Villa Stuart nei prossimi giorni.

Lo scorso anno per lo stesso tipo di infortunio, anche se all’altro ginocchio, Milik ebbe l’ok medico al rientro in campo a 98 giorni dal ko rimediato con la sua Nazionale. Dopo due settimane di allenamenti l’ex Ajax ottenne la sua prima convocazione a 118 giorni dall’infortunio (Bologna-Napoli 1-7), e tornò a giocare una gara in quel di Madrid contro il Real il 15 febbraio (130 giornidallo stop).

–

Attualmente il polacco è fermo ai box da 107 giorni, facendo un parallelismo con il recupero della scorsa stagione quindi il ritorno effettivo agli ordini di Maurizio Sarri sembra davvero imminente. Alla ripresa del campionato infatti saranno ben 120 i giorni di distanza all’infortunio.

Proprio in quest’ottica l’arrivo in anticipo di Roberto Inglese al Napoli non sembra più così sicuro, considerando anche la non troppo velata controvoglia dei clivensi di privarsi anzitempo del calciatore. C’è da dire però che lo scorso agosto, quando Aurelio De Laurentiis acquistò l’attaccante dal Chievo lasciandolo in prestito per un anno, ci fu una sorta di gentlemen’s agreement fra le due società per l’eventuale trasferimento a gennaio del calciatore.