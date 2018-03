Milito: “Il Napoli merita lo Scudetto ma domenica tifo Inter”

L’ex calciatore ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Questi alcuni passaggi:

“Questi colori sono dentro di me. Insieme ai compagni, con l’Inter ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. So di essere nel cuore dei tifosi, loro saranno per sempre nel mio. Icardi? Ha fatto tanto per la squadra e con i suoi gol sono certo che torneremo in Champions. Non ci voglio nemmeno pensare ad un Inter fuori dall’Europa che conta.

Lotta Scudetto? Juve e Napoli sono fuori categoria, lo dicono i numeri e non solo. Due squadre molto diverse tra loro ma entrambe fortissime. Credo che sarà decisivo lo scontro diretto di aprile. Triplete Juve? Non voglio il male degli altri. E se il problema è perdere l’esclusività del Triplete, noi saremmo comunque stati i primi. Higuain? è il top mondiale. Puo’ fare sempre la differenza.

Domenica per il posticipo è chiaro che tifo Inter, per ripartire alla grande. Anche se un po’ mi dispiacerebbe nella misura in cui allontanerebbe il Napoli dallo scudetto. Per come giocano se lo meriterebbero”.

Per leggere l'intera intervista vi rimandiamo all'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".



