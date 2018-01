Il ministro Martina: “Napoli? Non c’è due senza tre, con loro sempre belle partite”

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Gasperini? E’ un capitale che non voglio perdere, lo apprezzo tantissimo per le sue idee di calcio e per come è riuscito a superare le difficoltà iniziali. Se dovessimo perderlo penso che mi incatenerei fuori ai cancelli dello stadio.”

“Non do un pronostico su Atalanta-Napoli, dico solo che non c’è due senza tre. Con il Napoli facciamo sempre belle partite perciò…”