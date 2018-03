Minoli: “I mass media sportivi sono anti-Juventini. Chi vince da sempre fastidio”

Giovanni Minoli, pubblicista di sponda bianconera, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport:

“Allegri è il migliore per la Juve? E’ un vincente. Però dopo aver trovato certezze nell’alternanza dei sistemi di gioco, ora la sua Juve è un po’ confusa…”

Meglio difendere i 35 scudetti o cancellare Moggi e Giraudo dalla storia? «E perché mai? Non dimentichiamo che in buona parte dobbiamo a Giraudo lo stadio della Juve. Al di là di comportamenti giusti o sbagliati, è giusto riconoscere la verità. E la verità è che il nuovo impianto assicura metà dei successi. Poi bisognerebbe indagare su tanti scudetti vinti da altre squadre… I nostri sono 35 e basta».

Il rivale che non sopporta? «L’Inter mi sta antipatica da morire. Ma da prima di Calciopoli». Su Marotta e Paratici… «Il calciomercato è complicatissimo. Poi, però, penso all’intelligenza dell’operazione legata alla cessione di Paul Pogba e dunque ritengo che la dirigenza della Juve sia di livello ottimo.

Marotta da quando è arrivato può aver sbagliato qualcosa, ma chi non l’avrebbe fatto? La Juve ha bisogno di Dybala, ma aveva bisogno anche di Pogba, poi è arrivato Higuain e…». « I mass media sportivi sono abbastanza anti-juventini ed è inutile sperare che le cose cambino. Chi vince dà sempre fastidio, chi vince fa sempre paura e non risulta mai simpatico. Meglio essere antipatici e vincenti. O no?».Un sogno per la panchina… «Io sono un contiano di ferro, se avessi potuto non avrei mai lasciato andar via Conte. Però mi arrendo ai fatti, all’evidenza. E siccome si parla di sogni, io sogno che torni»

Fonte foto: biografieonline.it

Comments

comments