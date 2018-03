Missiroli: “Ci stiamo riprendendo, contro il Napoli sarà difficile ma non partiamo sconfitti”

Simone Missiroli, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto durante le premiazioni Panathlon

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta di Modena: “La vittoria di Udine ci ha messi nelle condizioni migliori per preparare il prossimo tour de force. Dopo il mese di dicembre, con alcune vittorie e prestazioni di alto livello, pensavamo di esserci ritrovati e di restare fuori dalla mischia ed invece siamo stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. La colpa è solo nostra e ora dobbiamo rialzarci per chiudere la stagione in modo positivo. Contro il Napoli sarà difficile, ma no partiamo battuti. Gli scontri diretti con Chievo,Verona e Benevento saranno snodi fondamentali per la chiusura del campionato. Futuro? Con il Sassuolo ho altri due anni di contratto e voglio chiudere la carriera con questa maglia, naturalmente in Serie A” .

